Когда стабилизируется рынок недвижимости и каким он будет?

С 1 июля отменена льготная ипотека. Несмотря на то что многие эксперты согласны с мнением главы Сбербанка о том, что в ближайшие годы рынок ипотеки будет чувствовать себя неважно, возможности приобретения жилья по относительно привлекательной ставке все же осталисьПрезидент Сбербанка Герман Греф считает, что после отмены льготной ипотеки рынку недвижимости придется «поболеть пару лет», прежде чем он вновь уравновесится.