Как меняются маршруты общественного транспорта в Крыму

Крымские власти меняют расписание общественного транспорта, учитывая потребности жителей. Специалисты напрямую общаются с крымчанами, чтобы выяснить, что они хотели бы видеть в расписании, сообщает радио Спутник в Крыму.
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