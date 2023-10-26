Друг, подруга или кот: автомобилисты определили лучшую компанию для поездки

Большое путешествие веселой компанией друзей? Увлекательная автопрогулка с папой и мамой? Поездка на дачу в обществе бабушки и дедушки? Или, наконец, романтический вояж в субботний супермаркет? Разобраться с вопросом идеальной компании для поездки на машине мы попросили подписчиков «За рулем» в Viber.