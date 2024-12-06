Незамерзайка из концентрата – это выгодно? Проверили!

Булгаковский кот Бегемот поил Маргариту чистым спиртом, презрительно фырча при упоминании водки. В основе стеклоомывающих жидкостей, официально продаваемых в России, также лежит спирт, только не этиловый, как в водке, а изопропиловый.
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