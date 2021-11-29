Битва обложек: Harper's Bazaar против The Hollywood Reporter

Сегодня предлагаем вам битву обложек — объединяют их необычные головные уборы героинь. Тина Кунаки снялась для обложки декабрьского номера испанской версии Harper's Bazaar, ну а Леди Гага, которая промоутирует фильм "Дом Gucci", в этом месяце появилась на обложке The Hollywood Reporter.