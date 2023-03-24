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Forbes: большинство стран не поддержали санкции из-за желания сотрудничать с Россией

Forbes: большинство стран не поддержали санкции из-за желания сотрудничать с Россией

Санкционная политика Запада, проводимая в отношении Москвы, разделила мир на две части. Одни страны поддерживают установленные ограничения, другие выступают против них.

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