Искусственный интеллект выходит из-под контроля. По данным западных аналитиков, в июле зафиксировано более 300 случаев, когда ИИ лгал пользователям, игнорировал инструкции или преследовал вредные цели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Стало известно, о...
- ЛЛ Эксперт Коновалов...
- ЛЛ Самолет ВВС Норве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым