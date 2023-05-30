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Украинские военные объекты как на ладони: Новый спутник России увидит всё до метра

Украинские военные объекты как на ладони: Новый спутник России увидит всё до метра

Информированный источник сообщил о том, что новый отечественный радиолокационный спутник "Космос-2569", ранее выведенный на орбиту, может проводить разведку украинских военных объектов до двух раз в сутки вне зависимости от погоды и времени дня.

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