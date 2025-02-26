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Стало известно, за что депутат и глава поселения могли расправиться с женщиной

Стало известно, за что депутат и глава поселения могли расправиться с женщиной

Жестокому убийству в Челябинской области предшествовал давний конфликт. Подробности рассказал родственник одного из подозреваемых.

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