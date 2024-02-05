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Названы версии крушения спасательного вертолета Ми-8 в Карелии

Названы версии крушения спасательного вертолета Ми-8 в Карелии

Потерпевший крушение в Онежском озере в Карелии вертолет Ми-8 мог упасть по нескольким причинам. В их числе — ошибка экипажа, погодные условия и неисправность техники, указали 5 февраля в оперативных службах.

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