DN: США получат первые гиперзвуковые снаряды в 2025 году

Американская армия получит первые гиперзвуковые снаряды к концу 2025 финансового года. «США вступают в гонку за создание возможностей и разработку систем защиты от гиперзвуковых ракет», — сообщает издание Defense News со ссылкой на источник в Пентагоне.
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