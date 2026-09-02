Тысяча человек ради науки закопала трусы в Швейцарии

Около тысячи добровольцев по всей Швейцарии закопали примерно 2000 пар белых хлопковых трусов, чтобы помочь учёным оценить качество почвы.
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