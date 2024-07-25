Глава Минздрава РФ Мурашко оценил качество медпомощи в Хабаровском крае

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прибыл с рабочим визитом в Хабаровск. Он провел встречи с главными врачами, оценил оснащение медицинских учреждений и проверил реализацию нацпроекта «Здравоохранение».
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