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Глава Минздрава РФ Мурашко оценил качество медпомощи в Хабаровском крае

Глава Минздрава РФ Мурашко оценил качество медпомощи в Хабаровском крае

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прибыл с рабочим визитом в Хабаровск. Он провел встречи с главными врачами, оценил оснащение медицинских учреждений и проверил реализацию нацпроекта «Здравоохранение».

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