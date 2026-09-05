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Регионы России

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Владислав Дикиджи стал чемпионом Kinoshita Group Cup 2026 в нейтральном статусе

Владислав Дикиджи стал чемпионом Kinoshita Group Cup 2026 в нейтральном статусе

Российский фигурист Владислав Дикиджи одержал победу на международном турнире Kinoshita Group Cup 2026 в Японии, выступая в нейтральном статусе.

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