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Психолог Безумнова посоветовала бабушкам и дедушкам не тратить последние деньги на подарки внукам

Психолог Безумнова посоветовала бабушкам и дедушкам не тратить последние деньги на подарки внукам

В понедельник, 7 сентября, в России отмечают неофициальный День внучат. Многие бабушки и дедушки в этот день хотят порадовать внуков подарками.

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