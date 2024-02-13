В Екатеринбурге отменили концерт Лолиты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 февраля, ФедералПресс. Концерт Лолиты Милявской в Екатеринбурге отменен. Организаторы мероприятия приостановили продажу билетов на ее концерт, который должен был состояться 21 марта на площадке МТС Live Hall.
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