На Херсонской улице 3-летний мальчик выбежал дорогу и попал под машину. Момент ДТП показывает полиция Петербурга.
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На Херсонской улице 3-летний мальчик выбежал дорогу и попал под машину. Момент ДТП показывает полиция Петербурга.