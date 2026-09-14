«Размажут мозги по стенке»: Медведев предрек расправу над создателями ИИ

Создатели генеративного искусственного интеллекта (ИИ) лукавят, когда говорят об опасности технологии для человечества: на самом деле они боятся не за людей, а за себя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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