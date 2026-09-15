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«Реал» и «Барселона» хотят подписать 15-летнего форварда «МЮ» Габриэла. Родственники Джей-Джея недовольны, что игрок еще не дебютировал за основную команду (Daily Mail)

Перспективный 15-летний форвард  Джей-Джей Габриэл хочет покинуть « Манчестер Юнайтед ». По данным Daily Mail, родственники футболиста недовольны тем, что юноше почти не давали играть во время предсезонной подготовки и до сих пор не позволили дебютировать за основную команду в официальном матче.

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