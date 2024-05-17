ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ТЫСЯЧ МИГРАНТОВ ЧЕРЕЗ ВЗЛОМАННЫЕ ГОСУСЛУГИ. СЕКРЕТНЫЕ СХЕМЫ "НОВЫХ ГРАЖДАН" РОССИИ

ТН Татьяна Недогреева Какие льготные кредиты? Заселяют в Мариуполе в новые квартиры ,оставляя местное население бомжевать. И никаких кредитов. Во как! А вы кредиты, кредиты скоро им льготные через госуслуги будут давать. Да уже квартиры просто так дают, а вы кредиты. О поздали. Все .

Борис Леонтьев 18 преступников совершили почти тысячу преступлений ведь они прописывали всех не за один раз. причём каждое преступление было групповым. Интересно, суд сочтёт каждого из них рецидивистом при вынесении приговоров каждому или как всегда даст на всех 250 лет условно?