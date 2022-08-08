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Политолог Хащенко назвал доклад Amnesty International по Украине демонстрацией циничности Киева

Политолог Хащенко назвал доклад Amnesty International по Украине демонстрацией циничности Киева

Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Globallookpress Украина выразила недовольство после публикации материла Amnesty International, поскольку правозащитники зафиксировали нарушение Киевом международного гуманитарного права.

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