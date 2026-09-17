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Месси набрал 1+1 в матче с «Крус Асуль». Форвард забил 100-й гол за «Интер Майами» – в 115 играх

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил гол и сделал результативную передачу против «Крус Асуль» (2:0) в матче за Кубок Кампеонес.

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