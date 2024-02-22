Психолог Михеев: Подарок на 23 февраля должен отражать интересы мужчины

Психолог Илья Михеев объяснил, как выбрать подарок для мужчины на 23 февраля, — пишет МК-Питер. Эксперт отметил — достижения мужчины в конкурентной борьбе с другими представителями сильного пола не имеют особого значения без поддержки любимой женщины.