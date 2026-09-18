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Царьград

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В Краснодарский край не пустили 26 тонн риса из Индии с насекомыми

В Краснодарский край не пустили 26 тонн риса из Индии с насекомыми

В Краснодарский край не пропустили 26 тонн риса, поставленного из Индии. Причиной отказа стали обнаруженные в зерне насекомые-вредители, о чем проинформировали в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

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