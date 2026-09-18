В Краснодарский край не пустили 26 тонн риса из Индии с насекомыми

В Краснодарский край не пропустили 26 тонн риса, поставленного из Индии. Причиной отказа стали обнаруженные в зерне насекомые-вредители, о чем проинформировали в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GS "Время демагогии ...
- ООН поддержала вс...
- В Подмосковье нач...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым