Саудовский фонд KSrelief отчитался о гумпомощи Йемену и Афганистану

Саудовский гуманитарный фонд имени короля Салмана (KSrelief) отчитался о своей благотворительной деятельности в Йемене и Афганистане за последнюю неделю, 28 декабря сообщает Саудовское агентство печати (SPA).
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