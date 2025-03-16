Тайная морская война: ВМС НАТО подключили диверсантов, но они перепутали русский танкер с американским

ВМС Североатлантического альянса готовят новые атаки на российские объекты в Балтийском море Светлана Гомзикова Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Данилов В НАТО планируют активизировать атаки на российские подводные трубопроводы, танкеры и сухогрузы.
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