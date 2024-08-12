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Калужские новости

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Лук, капуста и соль подорожали в Калужской области

Лук, капуста и соль подорожали в Калужской области

За неделю с 31 июля по 7 августа в магазинах Калужской области цены на лук, белокочанную капусту и поваренную соль выросли примерно на 1 - 2,5 %За неделю с 31 июля по 7 августа в магазинах Калужской области цены на лук, белокочанную капусту и поваренную соль выросли примерно на 1 - 2,5 %.

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