Лук, капуста и соль подорожали в Калужской области

За неделю с 31 июля по 7 августа в магазинах Калужской области цены на лук, белокочанную капусту и поваренную соль выросли примерно на 1 - 2,5 %За неделю с 31 июля по 7 августа в магазинах Калужской области цены на лук, белокочанную капусту и поваренную соль выросли примерно на 1 - 2,5 %.