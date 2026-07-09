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Парада перейдет в «Спартак» до конца недели. За защитника «Алавеса» заплатит около 5 млн евро

24-летний левый защитник Виктор Парада перейдет в «Спартак» до конца недели, сообщает «Спорт-Экспресс».

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