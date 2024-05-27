Генпрокуратура предложила наказание для вора в законе Шишканова

Генпрокуратура потребовала для вора в законе Шишканова пожизненное заключение Генпрокуратура потребовала для 18 участников преступного сообщества вора в законе Олега Медведева (Шишканова), на счету которого убийства, другие тяжкие и особо тяжкие преступления, наказания от условного до пожизненного заключения.