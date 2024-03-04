Из Румынии прямиком во Францию. Глава государства посетит Париж

После объявленного визита в Румынию президент Республики Молдова посетит Францию. "Уважаемые молдавские граждане, проживающие во Франции, {{734422}}в связи с предстоящим визитом в Париж приглашаю вас на беседу в четверг, 7 марта, в 18:30 (по местному времени).