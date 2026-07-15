Автостат: продажи новых люксовых авто выросли на 15%

В первом полугодии 2026 года в России продали 369 новых автомобилей сегмента Luxury. По данным «Автостата», это на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого годаВ первом полугодии 2026 года в России продали 369 новых автомобилей сегмента Luxury.