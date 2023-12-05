Фейерверк – атрибут праздника

Фейерверк один из главных атрибутов Новогодних праздников! Взрослые и дети радуются искрящимся фонтанам, которые вызывают восторг и множество положительных эмоций, но всем необходимо помнить, что фейерверк это не только сказочное зрелище, но и потенциально опасное развлечение.