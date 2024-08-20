Эксперт: число атак с целью угона профилей WhatsApp увеличилось перед 1 сентября

Мошенники пользуются сценарием «Проголосуй за мою дочку в конкурсе» Перед 1 сентября увеличилось число атак, которые направлены на угон профилей WhatsApp - мошенники используют сценарий «Проголосуй за мою дочку в конкурсе», сообщил РИА Новости коммерческий директор SafeTech Денис Калемберг.