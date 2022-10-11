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В Самарской области участник регионального этапа конкурса «Народный участковый-2022» провел профилактическую акцию «Осторожно, мошенники!»

В Самарской области участник регионального этапа конкурса «Народный участковый-2022» провел профилактическую акцию «Осторожно, мошенники!»

В рамках профилактики кибермошенничеств участник регионального этапа Всероссийского конкурса МВД «Народный участковый – 2022» участковый уполномоченный ОМВД России по Приволжскому району майор полиции Игорь Кузнецов провел для жителей обслуживаемого им административного участка акцию «Осторожно, мошенники!» В ходе мероприятия полицейский рассказал односельчанам о наиболее распространенных способах киберпреступлений, подчеркнув, что в последнее время участились случаи мошенничества с использованием сотовых телефонов и банковских карт.

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