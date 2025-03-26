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Много "нет" и одно "да": Песков раскрыл тайну марафонских переговоров в Эр-Рияде

Много "нет" и одно "да": Песков раскрыл тайну марафонских переговоров в Эр-Рияде

Царьград Коллаж Царьграда Российские переговорщики успешно отбили атаки американских коллег в Эр-Рияде и не разругались: контакты будут продолжены.

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Комментарии
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Вадим Лебедев
Демократы в США... сделали всё, что бы внутри государства - произошёл большой разлад.  Своими действиями... 80 лет, США - свергали, разжигали, разрушали... чем настроили пол мира, против себя. Пришёл Трамп и гавкнул на НАТО и ЕС. - Потом гавкнул на Канаду и Мексику, захотел Гренландию и гавкнул на Данию.  А обещав всему миру быстро закончить Украинский конфликт... буксует. Переворачивает к верх дном всё в США - отменяя, увольняя и наживая себе... ещё больше врагов в стране.  Сколько он протянет так? - Что после него? Если Бритты... стали неприятным прыщом, то США большой геморрой на Земле. - Как вести переговоры и что то подписывать с США???
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10 час.
Людмила Свириденко
Как это там, по классике жанра: всё врут, мин херц))))
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9 час.
Александр Батт
Переговоры бесполезны. Побеждать в СВО надо.
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3 час.
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