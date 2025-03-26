Много "нет" и одно "да": Песков раскрыл тайну марафонских переговоров в Эр-Рияде

Вадим Лебедев

Демократы в США... сделали всё, что бы внутри государства - произошёл большой разлад. Своими действиями... 80 лет, США - свергали, разжигали, разрушали... чем настроили пол мира, против себя. Пришёл Трамп и гавкнул на НАТО и ЕС. - Потом гавкнул на Канаду и Мексику, захотел Гренландию и гавкнул на Данию. А обещав всему миру быстро закончить Украинский конфликт... буксует. Переворачивает к верх дном всё в США - отменяя, увольняя и наживая себе... ещё больше врагов в стране. Сколько он протянет так? - Что после него? Если Бритты... стали неприятным прыщом, то США большой геморрой на Земле. - Как вести переговоры и что то подписывать с США???