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Импорт российской нефти в Индию упал в 12 раз в октябре 2024 года

Импорт российской нефти в Индию упал в 12 раз в октябре 2024 года

Импорт российской нефти в Индию в октябре 2024 года уменьшился почти в 12 раз по сравнению с октябрем 2023 года.

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