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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Отец Большунова: «Сашу постоянно преследуют болезни. В этом сезоне чуть выздоравливает, потом опять двадцать пять»

Большунов пропустит первую гонку на этапе Кубка России в Казани. — Дела со здоровьем Саши такие, что только что‑то становится лучше — так опять возникают какие‑то проблемы.

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