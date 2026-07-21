Новосибирцы закрывают больничные листы через MAX

В Новосибирске продолжают развиваться цифровые сервисы здравоохранения: жители региона могут с помощью национального мессенджера МАХ записаться на прием к врачу в поликлинике или на телемедицинскую консультацию.
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