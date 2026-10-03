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Царьград

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«Аэрофлот» отменил и перенес рейсы в Сочи, Краснодар и Геленджик

«Аэрофлот» отменил и перенес рейсы в Сочи, Краснодар и Геленджик

Из-за временных ограничений на полеты в города черноморского побережья «Аэрофлот» скорректировал расписание на 3 октября: часть рейсов между Москвой и Сочи, Краснодаром и Геленджиком перенесена, а некоторые полностью отменены.

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