За прошедшие сутки в Ивановской области зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими

В 13-20 в Иванове на нерегулируемом перекрестке улиц Поэта Ноздрина и Арсения 68-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» при повороте налево совершил наезд на переходящую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 60-летнюю женщину, которая с травмами доставлена в больницу.