Нетаньяху назвал ошибкой соглашение о создании палестинского самоуправления

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашения между Израилем и Палестинской национальной администрацией (ПНА) в Осло о создании палестинского самоуправления были "роковой ошибкой", передает издание The Times of Israel.
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