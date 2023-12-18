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Российскому самолëту с умирающим мужчиной на борту запретили сесть в аэропорту Норвегии

Российскому самолëту с умирающим мужчиной на борту запретили сесть в аэропорту Норвегии

Рейс компании Nordwind Airlines из Москвы до кубинского Варадеро вылетел сегодня в 11-25. После нескольких часов полëта одному из мужчин на борту стало плохо: у него открылась язва и началось внутреннее кровотечение.

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