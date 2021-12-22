Свежие комментарии

  • plus
    ....родина В.И.ЛЕНИНАДепутаты Самарско...
  • Саша Николаев
    Маловато будет-за чипирезацию...))В Самарской облас...

В Самаре полицейского начали судить за слив данных Навальному

Представители СУ СК РФ по Самарской области отказались комментировать ситуацию. Между тем, в конце июня 2021 года стало известно о задержании еще двух полицейских, которых заподозрили в продаже секретной информации сторонникам Алексея Навального.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх