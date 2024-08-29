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Трамп признался в своей книге, что пригрозил Цукербергу тюрьмой

Бывший президент США, кандидат на пост главы государства от партии республиканцев Дональд Трамп заявил, что глава Meta Марк Цукерберг готовил против него заговор во время выборов 2020 года, сообщает Politico.

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