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Реализацию Москвой целей устойчивого развития обсудили на международном муниципальном форуме БРИКС

Реализацию Москвой целей устойчивого развития обсудили на международном муниципальном форуме БРИКС

На VI Международном муниципальном форуме стран БРИКС обсудили опыт в реализации технологий, улучшающих экологическую ситуацию в Москве, проектов ГЧП, а также инструментов оценки и планирования устойчивого развития.

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