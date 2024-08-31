Реализацию Москвой целей устойчивого развития обсудили на международном муниципальном форуме БРИКС

На VI Международном муниципальном форуме стран БРИКС обсудили опыт в реализации технологий, улучшающих экологическую ситуацию в Москве, проектов ГЧП, а также инструментов оценки и планирования устойчивого развития.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии