Глава финского МИД призвала ЕК с призывом запретить выдавать визы россиянам

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен направила письмо в Европейскую комиссию (ЕК) с призывом ужесточить правила обработки визовых заявлений от российских граждан, а также внести изменения в законодательство ЕС для введения запрета на предоставление туристических виз россиянам.
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