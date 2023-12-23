Настенный, настольный календарь - планер на 2024г.Размер листа при печати А4.Тип: закривленный PDF+ Для тех кто умеет прикреплён исходный векторный файл в формате Aiшрифты: Cambria, Franklin Gothic Medium, Myriad ProСкачать архив можно по ссылке после превью .
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