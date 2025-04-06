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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дорофеев забросил 33-ю шайбу в сезоне в матче с «Калгари». У него 50 очков в 76 играх

Форвард «Вегаса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флэймс» (3:2).  На счету 24-летнего россиянина стало 50 (33+17) очков в 76 играх в текущем сезоне при нейтральной полезности.

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