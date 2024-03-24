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Майами (ATP). 3-й круг. Медведев сыграет с Норри, Алькарас – с Монфисом, Хачанов встретится с Серундоло

Карен Хачанов сыграет с Франсиско Серундоло. Сетка турнира здесь. Miami Open Майами, США 20 – 31 марта 2024 ATP Masters 1000 Призовой фонд – 8 995 555 долларов Открытые корты, хард Третий круг Томаш Махач (Чехия)  Энди Маррей (Великобритания) Дата проведения 24 марта, 21.

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