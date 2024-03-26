Гендиректор «Новой Голландии» уволилась из-за поста мужа о теракте в «Крокусе»

В пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел сообщили РБК, что были обнаружены в социальных сетях посты, содержащие "экстремистские признаки", и автор этих постов был задержан в аэропорту Пулково .
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